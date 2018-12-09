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الطفل المعجزة يسجل سوبر هاتريك لدورتموند في البوندزليجا تحت 17 عاما

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:44 م
الطفل المعجزة يسجل سوبر هاتريك لدورتموند في البوندزليجا تحت 17 عاما
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ريهام عبد المحسن
 
قاد يوسوفا موكوكو البالغ 14 عامًا فريقه بروسيا دورتموند لاكتساح بروسيا مونستر بسداسية نظيفة في الدوري الألماني تحت 17 سنة.

وسجل موكوكو الملقب بالطفل المعجزة 4 أهداف في المباراة ليصل إلى هدفه الـ28 خلال 15 مباراة هذا الموسم.
وكان موكوكو سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في فوز دورتموند على هينيف بعشرة أهداف نظيفة في الجولة الـ10 من الدوري.

وقادت أهداف موكوكو في احتلال بروسيا دورتموند لصدارة جدول البوندزليجا برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن كولن الوصيف.
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