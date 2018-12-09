نجوم مانشستر يونايتد يحتفلون بالفوز على فولهام بطريقتهم الخاصة

احتفل نجوم مانشستر يونايتد مساء أمس السبت عقب الفوز الكبير على فولهام بنتيجة 4-1 على ملعب أولد ترافورد في الأسبوع 16 من الدوري الإنجليزي في أحد مطاعم مدينة مانشستر.





وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن بعض نجوم مانشستر يونايتد شاركوا في حفل بمناسبة اقتراب أعياد الكريسماس وتزامن هذا مع الروح المعنوية العالية للاعبين عقب الفوز على فولهام أمس.





وشارك في هذا الاحتفال كلا من خوان ماتا ونيمانيا ماتيتش وبول بوجبا وأندرياس بيريرا وكريس سمولينج ولوك شاو بالإضافة إلى فيل جونز.





يذكر أن مانشستر يونايتد أنهى بفوزه على فولهام سلسلة النتائج السلبية له في الدوري، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 4 مباريات ورفع رصيده للنقطة 26 في المركز السادس.