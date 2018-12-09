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إف سي مصر يواصل استعداداته للقاء المريخ

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:38 م
إف سي مصر يواصل استعداداته للقاء المريخ
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شيماء الجلاد
 

واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى مصر التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفنى محمد صلاح استعداداً لمواجهة المريخ ضمن منافسات الاسبوع الثالث عشر للمجموعه الثانيه بدورى القسم الثانى .



وقد عاد الفريق كاملآ للتدريبات ماعدا الثنائي مصطفى سلطان وهشام عبدالحميد لحصولهما على إذن من المدير الفني على أن ينضما لتدريبات الفريق عصر الاثنين.



يذكر أن "اف سى مصر" يحتل المركز الثانى برصيد ٢٣ نقطة، ويلعب مع المريخ يوم الخميس 20 ديسمبر الحالي.

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