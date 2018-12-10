وزير الإتصالات: التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا.. ومصر مؤهلة وقادرة على تحقيقه

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المساهمة في بناء الإنسان المصري من صميم عمل وزارة الإتصالات، وهذا الدور يرتكز على أكثر من محور تتمثل في التدريب، وتوسيع قاعدة المتعلمين والمهنيين والمتخصصين في كافة روافد الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساعد الشباب على اجتياز عقبات الإلتحاق بالعمل، والتنافس على أسواق العمل الإقليمية والدولية.



وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي على فضائية "روسيا اليوم"، أننا نسعى لإتاحة محتوى ثقافي ثري ومتنوع ورحب على الإنترنت للشباب حتى لايقعوا فريسة للمواقع المضللة، مع المساعدة على بناء الإنسان المصري من خلال تدعيم مراكز الشباب وقصور الثقافة معلوماتيًا، وإقامة دورات تدريبية بها، مع العمل على تدعيم ذوي القدرات الخاصة للتغلب على إعاقتهم، وننشئ أكاديمية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.



وشدد، على أننا نسعى لتقديم حزمة واسعة تزداد وتتنوع من الخدمات الحكومية من خلال كافة الوسائل الرقمية، لتحقيق مايسمى بالمجتمع الرقمي، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد إختار وهو أمر حتمي، ومصر لديها فرصة هائلة لتحقيقه، وهي الآن تسير في هذا المضمار بكل قوة، وهناك إدراك من الحكومة والمواطنين لأهميته، ومصر مؤهلة وقادرة وجاهزة لتحقيقه.

