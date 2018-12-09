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إيطاليا تعلن تنظيم لقاء بين حفتر والسراج

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:12 م
إيطاليا تعلن تنظيم لقاء بين حفتر والسراج
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وكالات
 
أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، الأحد، أن إيطاليا ستنظم الأسبوع الجاري لقاء جديداً بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.



وأكد كونتي للمحطة الثانية للتلفزيون الإيطالي، أن مؤتمر باليرمو الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر الماضي، "لم يكن مجرد واجهة ولكنه يندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا"، وفقاً لما ذكرته بوابة الوسط الليبية. 
المزيد عن: فائز السراج خليفة حفتر تنظيم اجتماع إيطاليا
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