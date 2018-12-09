عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق هائل في مركب عائم بـ"نيل المنصورة"

رصدت "الفجر" لحظة نشوب حريق هائل في المركب العائم في نهر النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وأنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص قفزوا من المركب في نهر النيل، عقب اندلاع الحريق- وفقًا لما أكده شهود عيان لـ"الفجر".



واندلع حريق هائل في مركب عائم بنيل المنصورة، وهرعت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وقوة من قسم أول المنصورة برئاسة العميد حسام الجداوي، وقوة مرافقه له، للسيطرة على الحريق.



وأكد الدكتور عزت السعيد رئيس مرفق الإسعاف، انتقال 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل أي مصاب بسبب الحريق، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية.