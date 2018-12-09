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متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة "أصل وفصل" لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:06 م
متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة أصل وفصل لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة
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حسام زيدان
 
قالت هبة عبد العزيز مديرة القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي، إن المتحف قام بإطلاق مبادرة جديد تحت عنوان "أصل وفصل" تستهدف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة.


وأوضحت عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تهدف لتوثيق المعلومة لدى الطلاب من خلال معرفتهم بموطن التحف التي أتت منها، ويأتي ذلك القطع الأثرية المنقولة الموجودة بالمتحف،  ثم الذهاب إلى المبني الأثري حيث موطن القطعة الأصلي ومعاينة وظيفتها على الطبيعة.


وأشارت عبد العزيز إلى أن الطلاب شاهدوا مشكاوات وثريا وتنور وقمقمتان مسجل عليهم اسم السلطان حسن، ثم انطلقت المجموعة إلو جامع ومدرسة السلطان حسن لمشاهدة الموطن الأصلي لهذه القطع الأثرية ووظيفتها التي من أجلها صنعت.


وختمت عبد العزيز تصريحتها بأن المبادرة تأتي تحت رعاية قطاع المتاحف برئاسة إلهام صلاح، ومدير متحف الفن الإسلامي الدكتور ممدوح عثمان وهدفها رفع الوهي الأثري للطلاب وربط الجمهور من مختلف الأعمار والفئات بالمتحف.
متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة "أصل وفصل" لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة
متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة "أصل وفصل" لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة
متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة "أصل وفصل" لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة
متحف الفن الإسلامي يطلق مبادرة "أصل وفصل" لاستهداف طلبة المدارس بالمراحل المختلفة
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