مصر تهتم بمصالح القارة السمراء.. أبرز رسائل "السيسي" في ختام منتدى أفريقيا 2018

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته خلال ختام المنتدى الثالث "أفريقيا 2018"، وااذي عقد لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ.





ويهدف منتدى الاستثمار "أفريقيا 2018" إلى تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، خاصة أنه ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز تصريحات "السيسي" في كلمته بختام المنتدى الاقتصادي الأفريقي، وذلك خلال السطور التالية.





إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية لتطوير أفريقيا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى الثالث أفريقيا 2018، عن قراره بتحفيز عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.





وأكد "السيسي" على ضرورة زيادة التعاون الفني مع دول القارة السمراء في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي.





وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي في القارة لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.





إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار الأفريقي

كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثمارتهم إلى أفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فيها.





وقال "السيسي" خلال كلمته بختام المنتدى، أنه قرر أيضًا التفاوض مع المؤسسات المالية شركاء القارة في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقة.





وأضاف: "ومن ذلك الإسراع والانتهاء من طريق القاهرة كيبتاون وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا".





إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأعلن "السيسي" عن بدء التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد عن طريق تبادل الخبرات والتأهيل والتدريب للأجهزة المعنية في القارة لنشر القضاء على الفساد ومكافحته.





وقال "السيسي" إنه قرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022 وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى جانب تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة بمجال الوقاية من الفساد.





اهتمام مصر بدعم مصالح أفريقيا

وأوضح "السيسي" أن منتدى أفريقيا أصبح ملتقى لكافة المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة في القارة السمراء.





وأضاف قائلًا: "وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية وما بذلوه من جهد لنجاحها".





وأكد الرئيس خلال كلمته بمنتدى شباب أفريقيا، أن فعاليات هذا المنتدى كانت فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية وفرصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دعم التنمية الشاملة في القارة بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أحوال الحاضر وبناء المستقبل.





تعزيز أطر التعاون الأفريقي

وقال "السيسي"، إن هذا المنتدى مثل منبرًا مواتيا لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الإفريقى المتعدد الأطراف والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء هذا القارة، وتحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وهي العناصر التي تأتي جميعها تحت أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي 2019.





وضع استراتيجية تعتمد مشاركة المرأة الأفريقية على مستوى الحكومات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وضع استراتيجية واضحة تعتمد على مشاركة المرأة الأفريقية على مستوى الحكومات ومجتمعات الأعمال كافة.





وتابع: "ستظل مصر دائماً داعمة لجهود تعزيز التعاون الإفريقى بشكل خاص والتعاون الدولى عموماً وهو ما يعتمد فى السياسات المنفتحة والجريئة التى تنتهجها مصر لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما فى ذلك تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية والاستثمار على مستوى الدول الإفريقية جميعاً".





تحقيق الأمن والاستقرار أحد أهم سبل مواجهة تحديات القارة

وقال الرئيس "السيسي"، إن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتحديث، هي أحد أهم سبل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة، وهو ما ظهر جليًا في المناقشات التى دارت أثناء المنتدى، والتى ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة لتسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة السمراء، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود.





توحيد الجهود بما يحقق أهداف المنتدى

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث أفريقيا 2018، الشكر والتحية لجميع المشاركين فى المنتدى، والمساهمات الفعالة التى أخرجته فى صورة متميزة، وتابع:"أتطلع لأن نقوم جميعاً بتوحيد جهودنا لتحقيق أهداف المنتدى بحيث يكون هدفنا المشترك والأسمى هو تمكين شعبونا وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل عالم أكثر أماناً وتقدماً..تحيا مصر وتحيا أفريقيا".



