رامي عياش ينشر صورة مع ابنته إيانا
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:38 مالفجر الفني
نشر الفنان رامي عياش، صورة جديدة تجمعه بابنته إيانا، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".
وعلق "رامي" على الصورة بالإنجليزية: "أفضل جزء في يوم الأحد الخاص بي".
يذكر أن رامي عياش، حصد مؤخرا، جائزة أفضل مطرب عربي في الشرق الأوسط ضمن الجائزة العالمية، "Big apple music awards BAMA" من خلال تصويت الجمهور الذي استمر لأشهر طويلة قبل إعلان النتيجة.
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