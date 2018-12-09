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وزير الثقافة تنعى المخرج الشاب أحمد السيد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:37 م
وزير الثقافة تنعى المخرج الشاب أحمد السيد
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بالوزارة الفنان والمنتج الفني أحمد السيد مدير مسرح الطليعة السابق والمسرح الكوميدي حاليا الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.


وقالت وزير الثقافة إن المسرح المصري فقد احد الفنانين الشباب المخلصين والمبدعين الذي قدم العديد من الاعمال المتميزة في مجاله.
يذكر أن الراحل أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مخرجا ومساعد انتاج واخراج في بعض الأعمال السينمائية.

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