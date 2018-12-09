ابو ظبي LIVE .. مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر (river plate vs boca) | بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:31 معمرو عادل
ابو ظبي LIVE .. مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر (river plate vs boca) | بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر قمّة السوبر كلاسيكو الأرجنتيني التي تجمع ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.
وتقام المواجهة النارية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل نادي ريال مدريد بالعاصمة الأسبانية.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الماضي، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكاجونيورز، بعدما تعرَّضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين بالتعادل الإيجابي 2/2، وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائي لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التي تقام في الإمارات خلال الفترة من الـ 12 إلى الـ22 من ديسمبر الجاري.
ابو ظبي LIVE .. مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر (river plate vs boca) | بث مباشر YouTube |كورة ستار لايف
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