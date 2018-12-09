"المطيري": شهادتنا في الجامعات المصرية مجروحة

قال الدكتور أحمد المطيري، رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، إن ما ورد في صحيفة القبس على لسان وزير التعليم العالي الكويتي بخصوص الشهادات المصرية المزورة غير صحيح.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن شهادتنا في الجامعات المصرية مجروحة، ولا نتهم الجامعات بالكويت أبدًا، والطلاب الكويتيين يشكلون نسبة كبيرة من أبناء الخليج المتعلمين في الجامعات المصرية، وصحيفة القبس ستنشر غدًا بيان السفارة المصرية بخصوص تكذيبها.



وتابع أن الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر أكثر من ربع عدد الوافدين، ويبلغون حوالي 20 ألف طالب كويتي، مشيرًا إلى أن حالات التزوير محدودة، وفي الكويت لدينا برلمان وإعلام حر، ومن الحرية نشر رد السفارة المصرية في الكويت.

