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ماكرون يناقش غدا أزمة الاحتجاجات مع ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:17 م
ماكرون يناقش غدا أزمة الاحتجاجات مع ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال
إيمانويل ماكرون
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وكالات
 

يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم غد الإثنين، ممثلين عن أكبر 5 نقابات في فرنسا بالإضافة لممثلين عن 3 جهات تمثل أرباب العمل بهدف تقييم الأوضاع معهم بشأن الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب مظاهرات جماعة السترات الصفراء ضد السياسات الضريبية.


وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، "سيستقبل ماكرون الممثلين عن النقابات وأرباب العمل على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش في قصر الإليزية.


وقالت الصحيفة إن "الرئيس ماكرون يريد الاستماع لاقتراحاتهم في هذه اللحظات الصعبة جدا التي تمر بها الأمة".


هذا ومن المنتظر أن يلقي ماكرون، يوم غد الإثنين، كلمة متلفزة يتوجه فيها للشعب الفرنسي للرد على مطالب السترات الصفراء وتقديم حلول للأزمة.


وشهدت أنحاء مختلفة في فرنسا، أمس السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء انضم إليها نحو 31 ألف شخص بحسب ما ذكره نائب وزير الداخلية، لوران نونيز في وقت سابق.


وتستمر "السترات الصفراء" في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي في فرنسا، على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.


وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة وخفض الضرائب وإيجاد حلا لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".

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