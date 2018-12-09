يمنيون يطالبون بإنهاء سيطرة الحوثيين على الإنترنت

شهدت مدن يمنية أبرزها مدن الجنوب المحررة انقطاعات متواصلة لخدمة الإنترنت التي يتحكم بها الحوثيون الموالون لإيران في صنعاء.

وقال يمنيون، إنهم يعانون من انقطاعات شبكة الإنترنت منذ نحو أسبوع، الأمر الذي عرقل أعمالهم.

وذكرت مصادر يمنية في عدن، أن "الحوثيين تعمدوا قطع الإنترنت وإضعافه عن المدن الخارجة عن سيطرة الجماعة بالتزامن مع دخولهم مشاورات السلام مع الحكومة الشرعية في السويد".

وأشارت المصادر، إلى أن خدمة الإنترنت التي تزود بها شركة يمن نت ومقر في صنعاء تقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة انترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

وطالب يمنيون الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي السيد مارتن جريفيث إلى وضع الإنترنت والاتصالات ضمن القضايا الرئيسية لما تمثله الخدمة من أهمية استراتيجية لكل اليمنيين.





وقال يمنيون لـ24، إنهم يعانون من ضعف وانقطاعات خدمة الإنترنت التي يتحكم فيها الحوثيون في صنعاء، مطالبين أن يتم تحييد الاتصالات والإنترنت عن سيطرة الحوثيين.

وكشفت تقارير أمنية غربية عن تجسس الحوثيين على اليمنيين من خلال الاتصالات والإنترنت التي يتحكمون فيها من المركز الرئيس في العاصمة اليمنية صنعاء.