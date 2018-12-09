ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجبير: على قطر تلبية المطالب لتكون عضوا فعالا في المجلس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:07 م
الجبير: على قطر تلبية المطالب لتكون عضوا فعالا في المجلس
عادل الجبير
طباعة
وكالات
 

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي، أنه تم التأكيد على دعم شعب سوريا والحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في المجلس.


واختتمت اليوم القمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وشهدت مشاركة قطر.


وقال الجبير: "قادة مجلس التعاون حريصون على تفعيل دور المجلس وأهميته. نتطلع للعمل مع كل الأشقاء من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من المجلس".


وتطرق الجبير للحديث عن قطر، مضيفا " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".


وأكمل الجبير " هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في مجلس التعاون".


وأتم وزير الخارجية السعودي "أعضاء المجلس حريصون على أن لا يكون هناك أي تأثير سلبي للأزمة مع قطر على عمل المجلس، وأي خلافات بين دول الخليج تحل داخل البيت الخليجي".

المزيد عن: مطالب قطر فعال عضو عادل الجبير المجلس السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
0
x
18:00
0
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 7:30:06 PM