القوات الأمريكية تفتتح مقر جديد لها غرب العراق

أفاد مسؤول عراقي، اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في العراق افتتحت مقراً جديداً لها في محافظة الأنبار، يتيح لها السيطرة على الصحراء الغربية بين محافظتي الأنبار ونينوى أقصى غربي العراق.







وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، فرحان محمد الدليمي، في تصريح صحفي، إن "قوات أمريكية تمركزت بصورة مفاجئة شمال نهر الفرات قرب ناحية الرمانة بقضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا، وأن الموقع الجديد للقوات الأمريكية يجعلها بحكم المسيطر على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى".







وأضاف، أن "الشريط الحدودي مع سوريا باتجاه المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظتي الأنبار ونينوى، سجلت فيه عمليات تسلل كثيرة لعناصر داعش نجم عنها تعرض بعض القطعات العسكرية لعمليات إرهابية خاصة قوافل المجازين من القوات الأمنية".







وأوضح، أن "إنشاء الموقع الجديد للقوات الأمريكية يمنع حركة المدنيين باتجاه هذه المناطق إثر قيام تلك القوات بإنشاء تحصينات احترازية لحماية الموقع الجديد".