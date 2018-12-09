إيرادات خرافية لـ Creed 2 لسلفيستر ستالوني

حقق فيلم Creed 2 للنجم العالمي سلفيستر ستالوني ايرادات بلغت 103 مليون دولار و986 ألف دولار أمريكي محتليا المركز الثالث في لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية.





وحصد الفيلم 88,986,462 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الامريكية، اما 15 مليون دولار إجمالي ايرادات افريقيا واسيا واوروبا.



