انسحاب كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان من جلسة لجنة التوافقات

واوضح ان الانسحاب جاء جراء محاولة اسقاط مقترح كتلة الائتلاف الوطني المتعلق بدعم الطاقات البديلة والمتجددة وبصفة غير قانونية.





وأفاد فلفال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة التوافقات تنظر في الفصول الاضافية المقترحة من نواب الشعب قبل عرضها على انظار الجلسة العامة المتوقع عقدها الأحد.





وبين ان تونس تعيش عجزا طاقيا هاما يقدر بنحو 4،7 مليار دينار. وقال أنّ كتلته لن تقبل ان يكون للحسابات السياسية الرامية الى تعطيل العمل الحكومي تداعيات على مستقبل الاجيال القادمة وعلى الامن الطاقي خاصة ان الدول المجاورة حققت نقلة طاقية نوعية على غرار المغرب وحتى بعض الدول المنتجة للنفط.





واشار الى ان كتلته ستكشف للراي العام كل محاولات التشويه التي تقودها ما اسماه كتلة "نداء حافظ سليم" للتغطية على ملفات فسادهم وارتباطاتهم المشبوهة، وفق تعبيره، مبينا ان نواب كتلة الائتلاف الوطني ملتزمون بتخفيف العبء الضريبي على الفرد والمؤسسة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.





أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مروان فلفال، انسحاب ممثلي كتلته، صباح الاحد، من جلسة لجنة التوافقات المنعقدة على هامش الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019.