"الأمن العام": ضبط 175 قطعة سلاح ناري و190 قضية مخدرات

وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات مكبرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية أسفرت خلال يوم 7 ديسمبر الجاري (اليوم الثالث) عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط الأسلحة النارية: ضبط (185) قطعة سلاح ناري، بحوزة (175 متهما) على النحو التالي:

(19) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص

(17) طبنجة.

(116) فرد محلي الصنع.

(290) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة طلقات نارية متنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة البيضاء:ضبط (259) قطعة سلاح أبيض.

في مجال قضايا المواد المخدرة:ضبط (190) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (201متهم)، وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو، وزنت (27،735 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (20،318 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1،717 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت نحو (1،171 جرام)

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15جرام)

(4583) قرص مخدر.

في مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية": تم ضبط عدد (19) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (19 متهما)، وبحوزتهم (981 جرام إستروكس – 515 جرام فودو).

في مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة: تم ضبط عدد (83) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

في مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه:تم ضبط عدد (23) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.

في مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية: تم ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (32) حادثًا متنوعًا.

في مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط (246) دراجة نارية (بدون لوحات، وبدون تراخيص).

في مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها:ضبط (سيارة، 4 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام:تم تنفيذ الأحكام القضائية الآتية:

(224) حكم جناية.

(14984) حكم حبس جزئى.

(2904) حكم حبس مستأنف.

(31144) حكم بالغرامة.

(8408) حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.