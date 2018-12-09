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الأهلي يحدد سعر استعارة رمضان صبحي.. وهيديرسفيلد يرفع مطالبه

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:56 م
الأهلي يحدد سعر استعارة رمضان صبحي.. وهيديرسفيلد يرفع مطالبه
رمضان صبحي
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عمرو مصطفى
 
يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر بالتعاقد مع صفقات سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع هيدبرسيفلد الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي في الميركاتو الشتوي لتدعيم الفريق الأحمر.

واشترط النادي الإنجليزي الحصول على 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل ضم رمضان صبحي عن طريق البيع النهائي الأمر الذي رفضه مجلس النادي الأهلي.

واستقر الأهلي على طلب استعارة رمضان صبحي لمدة ستة أشهر بنهاية الموسم الجاري مقابل 500 ألف دولار لصالح ناديه اللندني على أن يتم الاتفاق مع اللاعب على راتب آخر في مدة الإعارة.

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