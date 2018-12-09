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لماذا يجب تغيير فلتر الهواء وزيت المحرك معا؟

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:51 م
لماذا يجب تغيير فلتر الهواء وزيت المحرك معا؟
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نصحت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة قائدي السيارات، الذين يقومون بتغيير زيت المحرك بأن يغيرون فلتر الهواء أيضا.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن معدلات استهلاك السيارة تزداد مع زيادة الأوساخ بفلتر الهواء، كذلك تزداد انبعاثات المواد الضارة.

وفي العادة تبلغ فترات التغيير لدى السيارات الحديثة 30 ألف كيلومتر. وبحسب معدلات القيادة قد يقع هذا بعد عام أو عامين.

وأشار خبراء هيئة مراقبة الجودة إلى أن الهواء النظيف داخل المقصورة الداخلية هي مهمة فلتر ثان.

ويسمى هذا بفلتر حبوب اللقاح، كما يلزم تغييره بشكل متكرر أكثر من فلتر الهواء العادي.

ويعتمد هذا على البيئة المحيطة؛ حيث يتطلب تغييره أكثر في المناطق الممتلئة بحبوب اللقاح، ويلزم تغيير فلتر حبوب اللقاح عند انخفاض قدرة المروحة.
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