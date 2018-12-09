ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد أزمة كيفين هارت.. إيدي ميرفي الأقرب لتقديم الأوسكار

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:48 م
بعد أزمة كيفين هارت.. إيدي ميرفي الأقرب لتقديم الأوسكار
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
ترددت شائعات قوية حول اختيار النجم إيدي ميرفي ليحل محل كيفين هارت كمتقدم لحفل جوائز الأوسكار القادم لعام 2019.

وكانت قد أعلنت رسميا اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار عن اختيارها للنجم الكوميدي الشاب كيفين هارت ليقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار لعام 2019.

وبعد يوم واحد من هذا الإعلان خرج النجم كيفين هارت باعتذار رسمي بتنازله عن عدم تقديم الحفل رسميا لمواجهته لانتقادات بسبب تعلقيات سابقة له هاجم بها الشواذ.

ومن المقرر إقامة حفل جوائز الأوسكار في شهر مارس من عام 2019 المقبل على ان يتم اعلان الأسماء المرشحة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
-
x
18:00
-
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
-
x
17:15
-
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 4:10:13 PM