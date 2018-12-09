بعد أزمة كيفين هارت.. إيدي ميرفي الأقرب لتقديم الأوسكار

ترددت شائعات قوية حول اختيار النجم إيدي ميرفي ليحل محل كيفين هارت كمتقدم لحفل جوائز الأوسكار القادم لعام 2019.





وكانت قد أعلنت رسميا اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار عن اختيارها للنجم الكوميدي الشاب كيفين هارت ليقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار لعام 2019.





وبعد يوم واحد من هذا الإعلان خرج النجم كيفين هارت باعتذار رسمي بتنازله عن عدم تقديم الحفل رسميا لمواجهته لانتقادات بسبب تعلقيات سابقة له هاجم بها الشواذ.





ومن المقرر إقامة حفل جوائز الأوسكار في شهر مارس من عام 2019 المقبل على ان يتم اعلان الأسماء المرشحة خلال الأسابيع القليلة القادمة.