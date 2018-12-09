النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة ألقت بنفسها تحت عجلات المترو بدار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار سيدة أسفل عجلات المترو.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على الجثة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة، وإرسال تقرير مفصل لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت غرفة عمليات النقل والمواصلات، قد تلقت إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية لتأمين المحطة بإلقاء نفسها أمام القطار، وتوقفت حركة القطارات لحين رفع الجثة واستئناف الحركة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.