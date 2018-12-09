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مدغشقر تفوز على كوت ديفوار 4-3 في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:28 م
مدغشقر تفوز على كوت ديفوار 4-3 في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
الكرة الشاطئية
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علي نبوي
 

حقق منتخب مدغشقر للكرة الشاطئية فوزاً مثيراً علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/4 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولي ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

 

سجل للفائز انيديال رجيس (هدفان) وميلدا ورومان، وللمهزوم فريدريك (هدفان) وفرانك ببه.

 

تضم المجموعة الأولي كل من مصر والمغرب ومدغشقر حامل اللقب وكوت ديفوار.

 

وتلتقي مصر غداً مع مدغشقر في الجولة الثانية من الدور الأول بالبطولة.

 

 

المزيد عن: مدغشقر كوت ديفوار الكرة الشاطئية اخبار الرياضة اليوم
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