لتوقف رواتبهم منذ 8 أشهر.. تعطيل العمل بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر

شهدت الغرفة التجارية بمحافظة البحر الاحمر، اليوم الأحد، تعطل العمل بسبب عدم صرف رواتب الموظفين منذ ٨ اشهر بعد إسقاط وزارة التجارة والصناعة عضوية كلا من حازم محمد على رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، وفرج محمد عضو المجلس، وذلك لإتهامهم بتلاعبهم بأموال الغرفة.



من جانبه قال محمد الشيخى نائب أول الغرفة التجارية، قمت بالتوقيع على شيكات بقيمة ٣٠٠ ألف جنيها لصرف رواتب العاملين، إلا أن حسام طنطاوى أمين الصندوق رفض التوقيع على الشيكات.



أضاف "الشيخى" تواصل الأجهزة الأمنية حاليا جهودها لحل الأزمة، لصرف الرواتب وإعادة العمل مرة أخرى.