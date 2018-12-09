حكم سماع القرآن أثناء العمل

أجاب مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عن سؤال " هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟"، على النحو التالي:-





وقال عاشور خلال برنامج "دقيقة فقهية" عبر إذاعة القرآن الكريم، إنه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ويتكلم المفسرون عن فوائد القرآن وقالوا إن المشركين كانوا يكثرون اللغط عندما كانوا يسمعون القرآن.



