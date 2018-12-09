تفاصيل اجتماع لجنة "الإعلام والآثار" بالبرلمان مع الدكتور خالد العناني

حرص الدكتور خالد العناني وزير الآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل اليوم الأحد، على التعليق بشأن واقعة تسلق المصور الدنماركي للهرم الأكبر بالجيزة والتقاطه صورة إباحية مع صديقته، قائلا: "الفيلم تضمن واقعتين، الأولى تسلق الهرم، والثانية هي الصورة المخلة للآداب، وأنا طالبت الاستعانة بخبراء لتوضيح مدى صحة الصورة من عدمها".



وقال "العناني": "أنا مش متخصص إني أقول إن الصورة الإباحية صحيحة أم لا، دي شغلة النيابة العامة اللي هتقول الناس دول طلعوا إزاي، وفي النهاية النيابة هتصدر أقصى عقاب ضد أي مقصر.. ولكن عاوز أقول إن دي حاجة زعلتنا في الوزارة، وزعلت كل المواطنين، وبأكد إن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه".



وأكد أنه سيتم الانتهاء من إعداد طريق الكباش هندسيا خلال ٧٠ يوما، مُشيرًا إلى أن معبد أبيدوس في سوهاج، كان غارقا في المياه الجوفية، وتم معالجة ذلك بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، وحول مشكلات المناطق الأثرية في كوم أمبو وكوم الشواقفة، أكد وزير الآثار، أن الآثار كانت تذوب في المياه الجوفية، مضيفا أنه يوجد قرض إسباني بـ٣٠ مليون يورو لإدارة الأهرامات.



وحول التراث الدينى في مصر، قال العنانى: "التراث اليهودي جزء من التراث المصري ومش هستني حد يقولي خد فلوس ورممه لأنه أولوية عندي زي التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي، وقد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ مليار و٢٧٠ مليون جنيه لترميم التراث اليهودي"، مُؤكدًا أن متحف أسوان سيتم افتتاحه لأنه مغلق من عدة سنوات ويحتاج ٩ ملايين جنيه، لافتا إلى أنه يتم ترميم قصر البارون في طريق صلاح سالم أيضا.



وكشف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل اليوم الأحد، أن رسوم دخول المتحف الكبير، ستكون ٥ جنيهات للطالب، و١٠ جنيهات للجمهور، ولفت إلى أن الشهر القادم سيتم تقديم كراسة الشروط للشركة الإماراتية والتحالفات الدولية التي ترغب في إدارة المتحف وتنطبق عليها الشروط، مُوضحًا أن قرار إدارة خدمات المنشآت الأثرية مثل المتحف الكبير وأهرامات الجيزة سواء واي فاي أو تنظيم أتوبيسات أو إنشاء كافتيريات أو حمامات سيكون عن طريق الشركات الخاصة، وقال: "محدش يقولي هاخد جنيه من دخل الهرم لأن فلوس الدخول ستكون لخزينة الدولة فقط".



وأشار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أنه اتخذ قرارا منذ فترة طويلة، بمنع إقامة الأفراح في القلاع والمعابد والمقابر الأثرية، قائلا: "نرفض عروضا لأفراح من أغنياء العالم في الهرم، وحينما أثار البعض منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك حفل عقد قران أقيم في معبد الكرنك، أوصيت بإحالة الملف للنيابة الإدارية، واكتشفنا أنه كان عشاء عمل تم وفقا للقواعد الموضوعة، لكن الشركة التي نظمت العشاء، أقامت حفل عقد قران وهذا خطأ"، مُؤكدًا أن عقد القران مسموح به في صحون المساجد وحدائق الحصون الأثرية فقط، متابعا: "بعد أسبوعين من تلك الواقعة، أثير على موقع التواصل الاجتماعي، أن أشخاص أقاموا فرحا في معبد فيلة بأسوان، وبعد البحث وجدنا الفرح في أحد الفنادق الكبرى لمدة ٣ أيام، وما حدث في المعبد هو عشاء عمل فقط لمدة ساعتين بدون خمور أو راقصة"، وقال: "مفيش فرح حصل أو هيحصل داخل المعابد"، واستعرض "العناني" مراحل العمل داخل المتحف والممول من الحكومة اليابانية في عام ٢٠٠٦، وقال: "للأسف الشديد هذا المكان العظيم، والذي يمثل واجهة حقيقية لمصر تعرض لبطء شديد في العمل عقب ثورة يناير، إلا أن نشاط العمل تم استئنافه في عام ٢٠١٦"، ولفت إلى أنه تم الانتهاء من ٨٠% من العمل بداخل المتحف، ونظرا لقيمته على مستوى العالم وافقت الحكومة اليابانية على إقراضنا مبلغ بقيمة ٤٥٠ مليون دولار.