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قرار جديد من السعودية بشأن الوافدين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:15 م
قرار جديد من السعودية بشأن الوافدين
الوافدين - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أكد متحدث الجوازات السعودية بدر القريني على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاما.

 

وأوضح القريني لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورا أو إناثا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.

 

وجاء ذلك ردا على سؤال حول شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاما، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية.

 

وجاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.

 

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