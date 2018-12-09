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"أودي" تخطط لإنتاد سيارة كهربائية صغيرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:15 م
أودي تخطط لإنتاد سيارة كهربائية صغيرة
أرشيفية
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تخطط شركة أودي لإنتاج سيارات كهربائية جديدة بحجم أودي A3 بفلسفة تشبه فولكس واجن ID وستطلق أودي نسخة اختبارية خلال أشهر.

تم تقديم الأخبار حول السيارة الكهربائية الصغيرة والجديدة بالكامل في معرض لوس أنجلوس من قبل مدير التصميم الخارجي لشركة Andreas Mindt. وقال “يمكنك أن تصمم للمستعملين الأوائل أو للعملاء العاديين، ونريد تحقيق كلا الأمرين”.

تنوي أودي إطلاق 20 سيارة كهربائية تدريجياً حتى عام 2025، وستكون e-tron و e-tron GT من أوائل تلك السيارات.
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