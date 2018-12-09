علاء السبيعي: مستقبل وطن بصدد الإعداد للملتقى الوظيفى لخدمة بالمنيا

أعلن اليوم الأحد حزب مستقبل وطن في المنيا، الإتفاق مع مديرية القوي العاملة علي تدريب عدد من الشباب علي مهن وحرف متنوعة، وذلك تمهيدا لإقامة ملتقي وظيفي لتوفير فرص عمل لهم وتشغيلهم.



قال النائب علاء السبيعى أمين عام مستقبل وطن بالمنيا، إن الحزب بصدد الإعداد للملتقى الوظيفى لخدمة عدد كبير من الأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وأنه زار بصحبة الدكتور على عبد السلام أمين المهنيين، وخاطر حسين أمين متحدى الإعاقة مراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة، وكان فى استقبالهم المستشار مدحت الغمراوى وكيل الوزارة، ورئيس إدارة التدريب، وأيمن الجزار رئيس الفرع، للتعرف علي أماكن التدريب ومقابلة المتدربين والاستماع لهم، منوها أنه وعد بتقديم أي مساعدات من جانب الحزب لإزالة أية معوقات تواجه المتدربين، ومنها توفير وسيلة مواصلات بين مدينة المنيا القديمة والجديدة.



وأضاف "السبيعي" أنه تم الإتفاق علي عمل تدريبات لأبناء المنيا بمراكز تدريب القوي العاملة تحت رعاية الحزب، الذي سيوفر الأيدى العاملة ووسيلة مواصلات لنقلهم، وتتولي مديرية القوى العاملة تدريبهم ومنحهم حافز مادى قيمته عشرة جنيهات عن اليوم الواحد لكل متدرب وشهادة موثقة من الخارجية، تتيح له فرصة العمل فى أحد المصانع التى تم الإتفاق معها للمشاركة فى الملتقى الوظيفى.



وأشار "السبيعي" أنه زار بصحبة وفد من قيادات الحزب أحد مصانع الملابس الجاهزة وألتقى برئيس مجلس الإدارة الذى عرض بعض المعوقات ووعده بالعمل على حلها فى سبيل إتمام هذا الملتقي لخدمة أبناء المنيا، كما تم الإتفاق على تشغيل عدد كبير من الأيدى العاملة من أبناء المحافظة أثناء إنعقاد الملتقى الوظيفى.