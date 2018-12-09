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لأول مرة.. السيسي يُعلن معدلات زيادة دخل قناة السويس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:16 م
لأول مرة.. السيسي يُعلن معدلات زيادة دخل قناة السويس
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الأفارقة، قائلا: "متسبوش بلادكم خليكم موجودين معانا.. انتم تقدروا تعملوا وهتعملوا".

وكشف "السيسي"، خلال كلمته في جلسة منتدى "أفريقيا 2018"، أن معدلات الزيادة السنوية في دخل قناة السويس مابين الـ 500 و700 مليون دولار خلال عامي "2017 و2018"، مشددا على ضرورة النظر إلى القارة الأفريقية بنظرة إيجابية وأنها قادرة على النجاح.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الإفريقية، ومؤسسات دولية.
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