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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب ملقاة في مياه النيل بطرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:14 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب ملقاة في مياه النيل بطرة
جثة - أرشيفية
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داليا عادل
 
أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، بتشريح جثة شاب عثر عليها طافية بمياه النيل بمنطقة طرة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لجثة المتوفي، عن وجود آثار كدمات وضرب بمناطق متفرقة من الجسم.

وكان قد عثر الأهالي بمنطقة المعادي علي جثة شاب طافية حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طرة
وبإخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي حضرت على الفور وبتفتيش ملابس الغريق لم يعثر على متعلقات تثبت شخصيته.

ومن التحريات تبين نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاوله المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن خمسة شباب من أهالي المنطقة أمسكوا باللص وقاموا بضربة وتكبيله حتي فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته بنهر النيل.
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