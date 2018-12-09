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"خبر عاجل".. تعليقات نارية من شباب السوشيال ميديا بعد احتراق مذيع على الهواء

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:36 م
خبر عاجل.. تعليقات نارية من شباب السوشيال ميديا بعد احتراق مذيع على الهواء
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سقطت كرة نارية في حضن مذيع باكستاني عندما كان يقدم برنامجا على الهواء مباشرة، فقا لما جاب بمقطع فيديو هز أرجاء السوشيال ميديا قور مشاهداته.

وقفز المذيع بسرعة عن مقعده بعد أن سقط "ما يشبه كرة نارية" في حضنه فيما كان يدير نقاشا "ساخنا" حول الحدود مع أحد الضيوف.

في البداية، سمع صوت ضجيج مرتفع في الاستوديو، الأمر الذي فاجأ المذيع على ما يبدو، بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية.

وبعد ثوان شوهد شخص ثان يركض أمام الكاميرا، بينما استمر المذيع في حديثه إلى الضيف وهو سفير باكستاني سابق.

ثم شوهدت كرة اللهب تسقط في حضن المذيع الذي سرعان ما قفز عن مقعده.

ولم تذكر الصحيفة سبب كرة النار هذه، ولا السبب في الضوضاء التي سبقتها، كما لم يعرف ماذا حدث داخل الاستوديو أو مع المذيع.

وبعد أن عرض الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حظيت اللقطات بمشاهدات عديدة، غير أن التعليقات بدت مثيرة بدورها.

فقد قال أحدهم "ماذا حدث للمذيع حقا؟"

وقال ثان: "خبر عاجل بكل معنى الكلمة".

وسخر ثالث بالإنجليزية He got fired، أي "لقد احترق (طرد)".

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