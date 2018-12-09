حملات مكبرة لمديريات الأمن لضبط الأسلحة غير المرخصة والخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الفيوم، بنى سويف، الوادي الجديد، أسوان) حملات أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:





مديرية أمن الفيوم:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن الآتي: (8 قطع أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، قضية مخدرات، 3 قضايا أسلحة بيضاء، 82 قضية تموينية متنوعة، تنفيذ 324 قرار إزالة حالات تعدٍ، تنفيذ 591 حكم قضائي، ضبط 715 مخالفة وجنحة مرورية).

مديرية أمن بني سويف:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة بني سويف، أسفرت عن تنفيذ العديد من حالات التعدي وإشغالات الطريق، وضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة.

مديرية أمن الوادي الجديد:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي حملة أمنية وانضباطية مُكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط (32 مخالفة مرورية، 2 قضية تموينية).

مديرية أمن أسوان:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط (6 قضايا سلاح ناري، 154 مخالفة مرافق، 566 مخالفة مرورية، 14 قضية سرقة تيار كهربائي، 17 قضية تموينية، تنفيذ 623 حكم قضائي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجار استمرار الحملات.