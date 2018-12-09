'شكري': مصر تتطلع لتعزيز استثمارتها بالقارة السمراء خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حجم الاستثمار بين الدول الأفريقية مازال يحتاج مزيد من الجهد، لافتًا إلى أن مصر تتطلع من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل تعزيز حجم الاستثمار بين دول القارة.





وأشار "شكري"، خلال كلمته في جلسة منتدى "إفريقيا 2018"، إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار، ومواجهة التحديات التي تعيق حركة الاستثمار، موضحًا أن الاستقرار الداخلي في الدول أمر ضروري وحيوي لزيادة الاستثمارات بها.





وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمارات البينية والتماثل بين الدول الأفريقية بالمنتدى.



