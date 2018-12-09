طالب يستغيث بـ"التعليم" لسوء المعاملة بمدرسة المتفوقين بأكتوبر

استغاث عبد الرحمن راشد، طالب هندسة في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة، وخريج الدفعة الرابعة من مدرسة "ستيم" أكتوبر، بالمسئولين في وزارة التربية والتعليم، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقال الطالب: "كنت أكتر حد يشجع أخويا الصغير عمرو إنه يتفوق ويخش المدرسة اللي فعلا بتبني الصفات القيادية في الطلبة بتوعها.. عمرو اتقبل في مدرسة ستيم العبور وكان مبسوط جدًا وكله طاقة إنه يطور من نفسه ويكون إنسان ناجح، عمرو بيقضي أسبوعه في المدرسة اللي هيا سكن داخلي وفي آخر الأسبوع بيروح الجامعة الأمريكية تبع منحة أكسيس عشان يحسن اللغة بتاعته".





وأضاف "الأسبوع الماضي مدير المدرسة استدعى والدتي وطلب منها سحب ملف عمرو بدون اَي سبب، أما والدتي سألت ليه قال إنه سئ السلوك وأنه لو والدتي مسحبتش الملف هيفصله من التعليم نهائي، والدتي رفضت سحب الملف من المدرسة، حاليا المدير حابس أخويا في غرفة في المدرسة، ومش سامح له يحضر اَي حصص وبيستغل إن والدتي لوحدها ووالدي مسافر وبيضغط عليها تسحب ملف أخويا من المدرسة، عشان يغطي على فشله في إدارة المدرسة ولأن المدرسة مشتركة فطبيعي إن يكون فيه تعامل بين الأولاد والبنات، وخاصة في الفضاء الإلكتروني وهو معندهوش وسائل تربوية غير كبش الفدا، لا فيه أخصائي ولا مشرف ولا علاقة مع ولي الأمر ولا إنذار، حيلة العاجز حبس الطلاب والتعدي عليهم".



