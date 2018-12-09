اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بتذكار استشهاد القديس أكاكيوس، بطريرك القسطنطينية، وبحسب الكتاب التاريخي الكنسي (السنكسار)، خصصت الكنيسة يوم 30 من شهر هاتور من كل عام قبطي الاحتفال به.





كان القديس أكاكيوس عالماً خبيرا بالكتب الإلهية، مفسراً لغوامضها، فكرسوه قساً علي كنيسة القسطنطينية، ولما اجتمع مجمع خلقيدونية، لم يرض إن يحضر الاجتماع ولما طلبوه للاستنارة برأيه، امتنع محتجًا بالمرض، وقد عز عليه ما جري للقديس ديسقورس حتى أنه أعلن ذلك لأصحابه ومن يثق بهم من الوزراء والحكام الذين يعرف فيهم صحة الإيمان وحسن الوفاء، ثم كان يشكر الله انه لم يشترك في أعمال هذا المجمع.



