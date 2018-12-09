الهند.. آلاف الرهبان الهندوس وناشطون يطالبون ببناء معبد على أنقاض مسجد

تجمع آلاف الرهبان والناشطين الهندوس التابعين للحزب الهندوسي القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد لدعوة الحكومة لبناء معبد على أنقاض مسجد يعود إلى القرن السادس عشر.

وتأتي الدعوة إلى معبد جديد في بلدة أيوديا الشمالية قبل إجراء انتخابات يجب إجراؤها بحلول مايو 2019، حيث يسعى مودي إلى فترة ثانية.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، قام حزب بهاراتيا جاناتا والمجموعات الهندوسية المرتبطة به بإعادة إثارة الجدل حول المعبد قبل الانتخابات، مما أذكى التوترات بين الهندوس وأقلية مسلمة تشكل 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.