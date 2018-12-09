رحلة شاقة تنتظر الزمالك قبل مواجهة القطن التشادي

تواجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحلة سفر شاقة لخوض مباراة العودة أمام القطن فى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة الذهاب يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.





وتقام مباراة الزمالك أمام القطن التشادى يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية فيما يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.





واكتشف مسؤولو النادي الأبيض عدم وجود طيران مباشر بين مصر وتشاد وستكون البعثة مجبرة على الهبوط ترانزيت فى أثيوبيا أو المغرب في رحلة السفر وفقا لمواعيد رحلات الطيران المتاحة فى التوقيت الخاص بسفر البعثة البيضاء.





ويترقب مسئولو الزمالك تحديد نادى القطن موعد مباراة العودة لحجز تذاكر الطيران والاستقرار على تفاصيل رحلة السفر والاختيار بين المواعيد المتاحة .



