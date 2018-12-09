أبرزها " كثافات مرورية في منطقة كوبري التجنيد بالزيتون".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة، وكثافات مرورية في منطقة كوبري التجنيد بحلمية الزيتون.

وزير التموين: "لم يُحذف أحدا يحتاج للدعم"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قبول ١٧٨ ألف طلب بإجمالي ٢٣٢ ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ماتزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين.

وأكد "المصيلحي"، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومي او ارقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح التظلمات من خلال مكاتب التموين وتم استقبال ما يقرب من 40 ألف تظلم فى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر.

"شبورة واضطراب في الملاحة البحرية"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة

وصل 73 جريحا يمنيا إلى القاهرة، الجمعة، لتلقي العلاج بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أن أعلن الهلال الأحمر الإماراتي التكفل بنفقات علاجهم.

وفي إطار بروتوكول تعاون بين الحكومة الإماراتية متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي ومستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، وصلت أول مجموعة من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج في مصر.

ويبلغ عدد الجرحى اليمنيين 73 جريحا، بينهم 11 حالة حرجة، كما يرافق الجرحى وفد من الهلال الأحمر الإماراتي و51 يمنيا من عائلات الجرحى.

اعتقال 10 أشخاص بعد احتجاجات للمحاربين القدماء بالصين

قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الأحد إن السلطات الصينية فى إقليم شاندونج الواقع شرق البلاد اعتقلت 10 أشخاص اشتركوا فى مظاهرات للمحاربين القدماء فى أوائل أكتوبر الماضى.

والشكوى من معاشات العسكريين ومزايا أخرى قائمة منذ فترة طويلة فى الصين وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات متفرقة، وتظاهر مئات من المحاربين القدماء أوائل العام الماضى فى وسط بكين لمدة يومين مطالبين بمزايا تقاعد.

وقال التلفزيون الحكومى إن احتجاجات وقعت بين 4 و 7 أكتوبر الماضي فى مدينة بينجدو بإقليم شاندونج عندما تجمع حوالى 300 شخص من أنحاء مختلفة من الصين تحت شعار "نحن المحاربين القدماء" ووصف التلفزيون المظاهرة بأنها غير قانونية.

ونقل التقرير عن وزارة الأمن العام أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأتلفوا حافلات. ووعدت الحكومة مرارا بمعاملة المحاربين القدماء بصورة أفضل وأنشأت هذا العام وزارة شؤون المحاربين القدماء كجزء من تعديل وزارى أوسع.

بسبب كسر ماسورة مياه.. كثافات مرورية في منطقة كوبري التجنيد بحلمية الزيتون

ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه في منطقة كوبري التجنيد بحلمية الزيتون، فيما انتقلت سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة كوبرى التجنيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.