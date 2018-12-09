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مفوضية الاتحاد الأفريقي: لدينا فرص سانحة لنقل قارتنا لوضع مختلف

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:12 ص
مفوضية الاتحاد الأفريقي: لدينا فرص سانحة لنقل قارتنا لوضع مختلف
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هدى عبدالرازق
 

وجه موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التحية إلى الرئيس السيسي والقيادات المصرية لحسن الاستقبال لقادة أفريقيا.

 

وأشار "فقيه"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "أفريقيا 2018"، إلى أن هناك فرصًا سانحة وهامة للغاية يمكنها وضع أفريقيا في وضع مختلف، وتقضي على الفكرة المأخوذة عن القارة كمعاناتها من الفقر، مضيفًا أن تعميق التكامل الأفريقي من شأنه توفير فرص هامة.

 

وأضاف أن تطوير البنية التحتية وتمكين المرأة فضلا على إدخال التكنولوجيا من شأنهم تعزيز الاستثمار في أفريقيا، منوها إلى أن معدلات البطالة مرتفعة ويمكن أن تتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار.

 

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن المفوضية أطلقت تقرير جديد يهدف أن يكون منصة للتعاون الأفريقي، داعيا كل المشاركين في المنتدى أن يعملوا مع بعضهم لدعم تنفيذ الاتفاقيات الأفريقية.

 

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية، ومؤسسات دولية.


المزيد عن: مفوضية الاتحاد الأفريقية أفريقيا
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