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ضبط تشكيل عصابي ارتكب 20 واقعة سرقة مساكن بالجيزة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:05 ص
ضبط تشكيل عصابي ارتكب 20 واقعة سرقة مساكن بالجيزة
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هبة عبد الحفيظ
 

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على نجار وعاطل "سني 23 و28 " لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب (عدد 20 حادثا بدائرتي قسمي "العمرانية، والأهرام" ) وأرشدا عن المسروقات، وهي عبارة عن أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، ساعات يد ومبالغ مالية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكباه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


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