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أفغانستان: مقتل "حاكم" الظل لطالبان في إقليم باكتيكا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:35 ص
أفغانستان: مقتل حاكم الظل لطالبان في إقليم باكتيكا
قوات أمنية أفغانية
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وكالات
 

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، أن حاكم ظل ينتمي لحركة طالبان، بإقليم باكتيكا، جنوب شرق البلاد قُتل، في عملية أمنية، طبق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

 

وأضافت الوزارة في بيان مساء السبت، أن حاكم الظل لطالبان في إقليم باكتيكا، بير أغا قُتل، في عملية أمنية بمنطقة جومال بالأقليم.

 

وتابع البيان أن أربعة أعضاء آخرين من حركة طالبان قُتلوا أيضاً في العملية نفسها.

 

وذكرت الوزارة أن قوات الأمن صادرت أيضاً أسلحةً وذخائر في أعقاب العملية التي أدت إلى مقتل بير أغا.

 

وأضافت الوزارة أن بيرأغا كان واحداً من الزعماء الرئيسيين لحركة طالبان، واضطلع بدور رئيسي في تخطيط وتنسيق هجمات إرهابية رئيسية.

 

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

المزيد عن: وزارة الداخلية الأفغانية قوات أمنية أفغانية حاكم الظل إقليم باكتيكا
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