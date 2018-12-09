درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9/12/2018 بمحافظات ومدن مصر

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات ومدن مصر والدول العربية والعواصم، وفقا لما توقعه هيئة الأرصاد الجوية وأعلنته في بيان رسمي لها:-





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19





شبين الكوم 14 18





طنطا 13 19





دمنهور 14 18





الإسكندرية 14 18





بلطيم 13 19





مطروح 12 19





السلوم 09 20





سيوة 08 19





بورسعيد 13 19





دمياط 14 19





الزقازيق 14 18





الاسماعيلية 11 19





السويس 14 20





العريش 12 20





رفح 11 20





رأس سدر 15 20





نخل 04 18





نويبع 15 24





طابا 13 21





كاترين 03 15





الطور 11 22





شرم الشيخ 14 23





الغردقة 13 22





مرسى علم 14 22





الفيوم 12 18





بنى سويف 12 18





المنيا 07 18





أسيوط 08 19





سوهاج 09 20





قنا 10 21





الأقصر 10 21





أسوان 12 22





أبوسمبل 11 21





الوادى الجديد 11 20





شلاتين 16 25





ابو رماد 17 24





راس حدربة 18 23





حلايب 19 22





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31





المدينة 11 26





الرياض 14 25





المنامة 20 25





أبوظبى 20 28





الدوحة 20 26





الكويت 12 23





دمشق 05 14





بيروت 14 19





عمان 06 12





القدس 07 12





غزة 14 19





بغداد 10 20





مسقط 22 28





صنعاء 07 23





الخرطوم 15 30





طرابلس 14 20





تونس 11 19





الجزائر 06 17





الرباط 10 18





نواكشوط 17 32





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى









أنقرة 03- 04





اسطنبول 04 08





اسلام اباد 06 20





نيودلهى 10 24





جاكرتا 24 32





بكين 06- 01-





كوالامبور 24 31





طوكيو 04 10





أثينا 05 12





روما 06 16





باريس 06 10





مدريد 02 11





برلين 06 10





لندن 06 11





مونتريال 10- 06-





موسكو 07- 02-





نيويورك 01- 04





واشنطن 01- 02