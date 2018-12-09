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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:26 ص
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 

 

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي طلائع الجيش، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

 

ويقع النادي الأهلي في المركز العاشر ومعه في رصيده 17 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

 

ويستضيف ملعب "السلام الدولي" مباراة الاهلي مع طلائع الجيش، وذلك اليوم الأحد والموافق 9 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري المصري مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي.

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