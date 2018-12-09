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محافظ سوهاج يدعو رجال الأعمال لـ"يوم خير"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:38 ص
محافظ سوهاج يدعو رجال الأعمال لـيوم خير
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نعيم يوسف
 
دعا الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إلى عمل "يوم خير"، داعيا إلى تكاتف الدولة مع رجال الأعمال للنهوض بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال "الأنصاري"، في مداخلة مع برنامج "هو ده" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه طارق علام، إنه يدعوا رجال الأعمال للمساهمة في بناء أربع مدارس، مشيرا إلى أن الكثير من أبناء المحافظة يريدون عمل الخير.

وخلال البرنامج، عرض أحد رجال الأعمال ويدعى "أحمد علي"، المساهمة في بناء مدرسة، ووافق المحافظ ودعاه للحضور إلى مكتبه لمناقشة التفاصيل.
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