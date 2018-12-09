عاجل.. برلماني يكشف موعد صدور قانون ترخيص الـ"توك توك"



وأضاف في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن قانون المرور الجديد نص على ترخيص الـ"توك توك" في المرور، ولكن بشرط ألا يقل سن السائق على 18 عاما.





وتابع النائب البرلماني، أنهم اقترحوا تغيير لون الـ"توك توك" لكي يتم تمييز كل منطقة عن الأخرى، ومنع سيره خارج المناطق المرخص له فيها، وأيضًا ضرورة وضع تعريفة محددة لهم، وعمل كشف مخدرات على السائقين.



وأشار إلى أن القانون يتم مناقشته هذا الأسبوع، موضحا أن القانون سيخرج للنور خلال شهر.

قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الـ"توك توك"، أصبح مصدر رزق للكثير من الأسر، لافتا إلى أنه لا يوجد حصر منضبط لعددهم.