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نقيب سائقي الـ"توك توك": نوع "سياحي" جديد قريبًا في مصر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:48 ص
نقيب سائقي الـتوك توك: نوع سياحي جديد قريبًا في مصر
نجلاء سامي
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نعيم يوسف
 
كشفت نجلاء سامي، نقيب سائقي الـ"توك توك"، عن نوع جديد من "التكاتك" سوف ينزل الأسواق قريبا، بعد حصوله على ترخيص من إحدى الشركات التي رفضت أن تقول اسمها.

وأشارت "سامي" في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، إلى أن "التوك توك السياحي"، منظره حضاري، وبه خاصية الإنذار ضد السرقة، وثمنه يصل إلى 42 ألف جنيه.

وأوضحت أن الـ"التوك توك" الشعبي ثمنه يقل عن "السياحي" بألفين أو ثلاثة آلاف جنيها، ويوجد بيع بالتقسيط، مشددة على أنه عمل مربح.
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