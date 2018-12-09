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كريم عبد الجواد يضرب موعدا في نهائي بطولة بلاك بول سي آي بي للإسكواش مع علي فرج

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
كريم عبد الجواد يضرب موعدا في نهائي بطولة بلاك بول سي آي بي للإسكواش مع علي فرج
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الفجر الرياضي
 

 

واصل المصري كريم عبد الجواد مفاجاته في بطولة بلاك بول سي آي بي المفتوحة للإسكواش بعدم حقق الفوز في الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن المصنف رقم ٣ عالميا.


ونجح سابع التصنيف في الفوز 3_1 على منافسه في مباراة كانت بدايتها قوية بعد فوز كريم بالشوط الأول 12_10 وتعادل طارق بالفوز في الشوط الثاني 11_6 لكن كريم نجح في الفوز بالشوطين الثالث والرابع اللذين شهدا ندية كبيرة لكنهما ذهبا إلى كريم بنتيجة  11_9 و13_12 لتنتهي المباراة التي استغرقت 90 دقيقة وسط إعجاب جمهور الحاضرين واستحق كريم بلوغ المباراة النهائية بعد اقصاءه للمصنفين الأول والثالث عالميا وضرب موعدا في النهائي مع المصنف الثاني عالميا  مواطنه علي فرج الذي حقق فوزا سهلا على منافسه الهولندي بأول كول  بثلاثة أشواط نظيفه جاءت نتائجها 11_4 و 11_4 و13_11.


وتقام المباراة النهائية غدا الأحد في الملعب الزجاجي الرئيسي بنادي بلاك بول برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقد نفدت تذاكر المباراة مايعس الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة كونها واحدة من أهم سبع بطولات عالمية تنظمها رابطة اللاعبين المحترفين.


وصرح محمد رائف العضو المنتدب للنادي ومدير البطولة  أن اللجنة المنظمة العليا برئاسة المهندس أحمد العبد أعدت حفلا يليق بختام البطولة ويسعد عشاق الإسكواش.

المزيد عن: كريم عبد الجواد علي فرج رياضة اسكواش
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