ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جينيفر أنيستون قد تصبح أما!

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
جينيفر أنيستون قد تصبح أما!
طباعة
وكالات
 


لم تستبعد الممثلة الهوليودية، جنيفر أنستون، أن تصبح أما قريبا، رغم أنها "لا تفكر في الحمل" حاليا.


كانت أنيستون قد قالت في السابق إنها لا تعتبر نفسها زوجة جيدة، حيث كانت تعاني من الكثير من العيوب في شخصيتها.

وأضافت أنه في العالم الحديث، تطور العلم كثيرا لدرجة أنه أصبح يمكنك ولادة طفل دون حمل، حسب مجلة "elle".

وفي الوقت نفسه، لم تعلن أنيستون متى ستفكر بجدية في الحاجة إلى أن تصبح أما.

لكنها أشارت إلى أنه يمكن للأنثى أن تصبح  أما في أي وقت، لأن العديد من النساء يلدن أطفالهن حتى في سن التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإنها ستواصل مسيرتها المهنية وتظهر على الشاشة أكثر 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جنيفير انيستون الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
نابولي
4
x
16:00
0
فروسينوني
كالياري
2
x
19:00
2
روما
الدوري السعودي
الهلال
2
x
14:05
2
النصر
الفتح
3
x
16:30
2
الحزم
الرائد
0
x
16:50
0
الأهلي
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
14:30
4
ليفربول
آرسنال
0
x
17:00
0
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
1
فولهام
تشيلسي
1
x
17:00
0
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
0
x
21:45
0
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
3
x
14:00
0
ديبورتيفو ألافيس
فالنسيا
1
x
17:15
1
اشبيلية
إسبانيول
1
x
21:45
4
برشلونة
الدوري الألماني
شالكه
1
x
16:30
1
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
3
x
16:30
0
نورنبيرغ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 5:20:03 AM