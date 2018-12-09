جينيفر أنيستون قد تصبح أما!

لم تستبعد الممثلة الهوليودية، جنيفر أنستون، أن تصبح أما قريبا، رغم أنها "لا تفكر في الحمل" حاليا.

كانت أنيستون قد قالت في السابق إنها لا تعتبر نفسها زوجة جيدة، حيث كانت تعاني من الكثير من العيوب في شخصيتها.





وأضافت أنه في العالم الحديث، تطور العلم كثيرا لدرجة أنه أصبح يمكنك ولادة طفل دون حمل، حسب مجلة "elle".





وفي الوقت نفسه، لم تعلن أنيستون متى ستفكر بجدية في الحاجة إلى أن تصبح أما.



